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Текущей жесткости ДКУ Банка России достаточно для возобновления снижения устойчивой инфляции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Текущей жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ) достаточно для возобновления снижения устойчивой инфляции и ее возвращения к цели при реализации предпосылок базового сценария, считает большинство участников обсуждения ключевой ставки Банка России.

Как говорится в резюме обсуждения ставки, оценки степени жесткости ДКУ у участников дискуссии различались.

По мнению отдельных участников, денежно-кредитные условия приблизились к нейтральным или даже стали умеренно мягкими. Они обращают внимание на высокие темпы роста корпоративного кредитования, переход кредитного импульса в положительную область, снижение сберегательной активности и тот факт, что накопленный с начала года прирост денежной массы превышал диапазон 2016-2019 годов.

"Однако большинство участников считали, что денежно-кредитные условия оставались умеренно жесткими. Реальные процентные ставки по-прежнему были положительными, а неценовые условия кредитования - жесткими. Высокие темпы корпоративного кредитования могли частично объясняться временными факторами. Сберегательная активность была по-прежнему высокой, а ее снижение является естественным процессом в условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, готовность банков наращивать кредитные портфели в условиях возросшей неопределенности уменьшилась, и компании, согласно опросам, стали хуже оценивать доступность кредитования", - подчеркивается в резюме.

Это, по мнению регулятора, говорит о сохранении умеренно жестких ДКУ.

"Участники отмечали, что динамика денежной массы и кредита требует более внимательного мониторинга, особенно с учетом значительного вклада бюджетных операций в рост внутреннего спроса", - подчеркнул Банк России.

Хроника 07 июня 2024 года – 23 сентября 2026 года Инфляция в России
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