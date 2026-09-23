Brent подорожала до $101,64 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нефть заметно дорожает вечером в среду, несмотря на неожиданное увеличение ее запасов в США.

К 18:20 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,39 (2,41%) до $101,64 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,08 (1,19%), до $91,60 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,97 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 428 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,6 млн баррелей, дистиллятов - также на 0,6 млн баррелей, и ожидали роста запасов бензина на 0,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,27 млн баррелей. Неделей ранее они снизились на 342 тысячи баррелей.

Трейдеры также оценивают геополитику и, в частности, отношения Тегерана и Вашингтона. Иранская сторона готова к диалогу по спорным вопросам с США, однако не намерена терпеть попытки силового давления, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы готовы к диалогу, но не приемлем применение против нас политики силового давления", - сказал он на Генассамблее ООН.

Американский лидер Дональд Трамп, выступавший на ГА ООН днем ранее, сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана на полях мероприятия, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время", и выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в Штатах, намеченных на ноябрь 2026 года.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток-Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Fitch Ratings ожидает снижения цен на нефть после возобновления прокачки по этому нефтепроводу, однако повысило прогноз средней цены Brent в 2027 году до $70 за баррель с ожидавшихся ранее $65, WTI - до $65 за баррель с $60.

"Мы сохранили прогноз цены Brent на 2026 год на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала нашим ожиданиям", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства.