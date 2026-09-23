Brent подешевела до $98,43 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в среду благодаря надеждам на увеличение поставок из региона Персидского залива.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток-Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп, выступивший во вторник на Генассамблее (ГА) ООН, сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана "на полях" мероприятия, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время".

В ходе выступления Трамп заявил, что ему предстоит сделать выбор между заключением соглашения с Ираном и уничтожением этой страны. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $98,43 за баррель, что на $0,82 (0,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,09 (1,09%), до $99,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,32 (1,46%), до $89,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,85 (2%), до $90,52 за баррель.

"В данный момент рынок оценивает ситуацию с мировым предложением нефти более оптимистично, чем несколько недель назад, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Встреча делегаций США и Ирана дала трейдерам проблеск надежды. Несмотря на сохраняющуюся жесткую риторику, включая угрозы "уничтожения", рынок предпочитает закладывать в цены возможность переговоров".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет опубликован в 17:30 по московскому времени. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,786 млн баррелей.