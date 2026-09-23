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Цены производителей на бензин в августе выросли на 2,9% после 4,7% в июле

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в августе 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,9% после увеличения на 4,7% в июле, на 6,9% в июне, на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле и на 10,4% в марте, сообщил Росстат в среду.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале и снижались на 18,3% в январе.

За январь-август 2026 года цены промпроизводителей на бензин выросли в РФ на 18,2%.

Потребительские цены на бензин в России в августе 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,8% после того, как подскочили на 6,5% в июле и на 6,88% в июне, повысились на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе.

Рост цен производителей на нефть по Российской Федерации в августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года составил 1,6%. Повышение тарифов на перекачку нефти трубопроводным транспортом по Российской Федерации за аналогичный период составило 1,3%.

По итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли в РФ на 15,4%.

Росстат
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