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Рост цен на помидоры за неделю ускорился до 1,9%, огурцы подешевели на 1,7%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России с 15 до 21 сентября помидоры подорожали на 1,9%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей, когда рост составил 1,5%, удорожание ускорилось.

В числе подорожавшей продукции и бананы, цены на которые повысились на 0,5% против 0,7% неделей ранее.

Остальная плодоовощная продукция дешевела. Больше всего картофель - на 3,4% (на 3,1% неделей ранее). Капуста подешевела на 3,3% (на 3,4%), морковь - на 3% (на 2,8%), яблоки - на 2,6% (на 1,7%), лук - на 2,4% (на 2,8%), свекла - на 2,3% (на 2%). Цены на огурцы снизились на 1,7%. Неделей ранее был зафиксирован рост на 0,7%.

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,6% против 1% неделей ранее.

В результате с начала года цены на морковь выросли на 21,1%, лук - на 20,3%, свеклу - на 18%, капусту - на 12%, картофель - на 11,9%, яблоки - на 2,8%, бананы - на 0,3%. Цены на помидоры в настоящее время на 19,5% ниже, чем в начале года, на огурцы - на 43,7%.

В 2025 году в России фрукты и овощи подешевели на 8,8%.

Росстат
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