Долги по зарплате в РФ в августе выросли на 18,9% до 2,4 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 2026 года составила 2 млрд 424,2 млн рублей и по сравнению с июлем выросла на 385,3 млн рублей, или 18,9%, сообщил в среду Росстат.

Относительно августа 2025 года долги по зарплате повысились на 780,0 млн рублей, или 47,4%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 310,3 млн рублей (54,0%), в 2025 году - 809,3 млн рублей (33,4%), в 2024 году и ранее - 304,6 млн рублей (12,6%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец августа составляла 32,4 млн рублей (выросла за месяц на 13,7%), из бюджетов субъектов РФ - 16,6 млн рублей (месяцем ранее отсутствовала), из местных бюджетов - 5,2 млн рублей (снижение на 14,1%).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец августа составляла 2 млрд 370 млн рублей, что на 18,2% больше, чем в июле.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 37,8%; обрабатывающие производства - 27,8%; добычу полезных ископаемых - 6,0%; транспортировку и хранение - 4,9%; сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство - 4,5%.