Поиск

Долги по зарплате в РФ в августе выросли на 18,9% до 2,4 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 2026 года составила 2 млрд 424,2 млн рублей и по сравнению с июлем выросла на 385,3 млн рублей, или 18,9%, сообщил в среду Росстат.

Относительно августа 2025 года долги по зарплате повысились на 780,0 млн рублей, или 47,4%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 310,3 млн рублей (54,0%), в 2025 году - 809,3 млн рублей (33,4%), в 2024 году и ранее - 304,6 млн рублей (12,6%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец августа составляла 32,4 млн рублей (выросла за месяц на 13,7%), из бюджетов субъектов РФ - 16,6 млн рублей (месяцем ранее отсутствовала), из местных бюджетов - 5,2 млн рублей (снижение на 14,1%).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец августа составляла 2 млрд 370 млн рублей, что на 18,2% больше, чем в июле.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 37,8%; обрабатывающие производства - 27,8%; добычу полезных ископаемых - 6,0%; транспортировку и хранение - 4,9%; сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство - 4,5%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

Инфляция в РФ с 15 по 21 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась до 6,26%

В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

 В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11902 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3763 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов