Росстат отметил замедление роста цен на бензин в РФ с 15 по 21 сентября до 0,05%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 15 по 21 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,05% после роста на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, на 0,91% с 25 по 31 августа, на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 21 сентября составил 21,10% при уровне общей инфляции за этот же период в 4,81%.

"За период с 15 по 21 сентября 2026 г. изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 30 субъектах Российской Федерации, более всего в Астраханской области - плюс 6,2%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Крым - на 4,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились", - говорится в публикации статистического ведомства.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 21 сентября была на уровне 78,52 руб. (на 14 сентября - 78,51 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,59 руб. (74,60 руб.), АИ-95 - 80,79 руб. (80,78 руб.), АИ-98 - 103,27 руб. (102,89 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 15 по 21 сентября снизились на 0,66% после понижения на 0,33% с 8 по 14 сентября, роста на 0,04% с 1 по 7 сентября и снижения в течение шести недель подряд до этого: на 0,02% с 25 по 31 августа, на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа, на 0,06% с 21 по 27 июля.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 14,74%.

Средняя цена ДТ в стране на 21 сентября равнялась 87,37 руб. за литр (на 7 сентября - 88,05 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).