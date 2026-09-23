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Сахар за неделю подешевел на 1,1%, снижение цен ускорилось

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России с 15 по 21 сентября цены на сахар снизились на 1,1%, сообщил Росстат. Неделей ранее снижение составляло 0,1%. Но по сравнению с началом года нынешние цены на четверть выше.

Цены на яйца за неделю выросли на 2,4%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - соответственно на 1% и 0,8%, гречневую крупу и мороженую рыбу - на 0,6%, соль, свинину и мясо кур - на 0,5%, пшено, подсолнечное масло и творог - на 0,4%, сливочное масло - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, ржаной хлеб, баранину - на 0,2%, печенье, говядину, водку, пшеничный хлеб, сметану, сыры, вермишель, черный чай - на 0,1%.

Кроме сахара, подешевел рис - на 0,2%, макаронные изделия и маргарин - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
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