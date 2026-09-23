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Потребительская уверенность в РФ в III квартале снизилась пятый квартал подряд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в III квартале 2026 года снизился на 3 процентных пункта (п.п.), до минус 16%, после минус 13% в II квартале, минус 12% в I квартале, минус 11% в IV квартале 2025 года, минус 9% в III квартале, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 августа).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III квартале 2026 года по сравнению с II кварталом 2026 года снизился на 4 п.п. и достиг минус 15%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в III квартале 2026 года по сравнению с II кварталом 2026 года снизился на 5 п.п. и составил минус 26%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 г. упал на 3 п.п. и составил минус 8%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 г. понизился на 1 п.п. и составил минус 11%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III квартале 2026 г. Снизился по сравнению с II кварталом 2026 года на 1 п.п. и составил минус 20%.

Индекс благоприятности условий для сбережений в III квартале 2026 г. по сравнению с II кварталом 2026 г. снизился на 2 п.п. и составил минус 23%.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие более 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.

Росстат
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