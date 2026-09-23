Россия за восемь месяцев сократила выпуск стального проката на 4,2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2026 года увеличила выпуск стального проката на 0,6% по сравнению с июлем, производство в годовом измерении выросло на 3,9%, до 4,8 млн тонн, сообщил Росстат.

В январе-августе 2026 года выпуск проката опустился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 36,8 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце упал на 3,1% к июлю, а к августу 2025 года - вырос на 4,2%, составив 4,7 млн тонн. За восемь месяцев показатель опустился на 1,1%, до 35,9 млн тонн.

Производство легированной стали в августе составило 1 млн тонн (-3% к июлю и -3,5% к августу 2025 года). В январе-августе этого года было выпущено 7,9 млн тонн такой стали (-16,2% г/г).

Объем выплавки чугуна вырос на 5% к июлю и на 4,8% - к августу 2025 года, составив 4,2 млн тонн. За восемь месяцев выпуск чугуна при этом упал на 4,1%, до 32,5 млн тонн.

Стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце было произведено 0,9 млн тонн, что на 3,7% выше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с августом 2025 года снижение составило 0,9%. В январе-августе показатель опустился на 20,1%, до 6,4 млн тонн.