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Производство СПГ в РФ в августе выросло на 29,7% до 2,5 млн тонн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ в августе 2026 года составило 2,5 млн тонн, что на 29,7% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За восемь месяцев 2026 года выпуск этого экспортно ориентированного продукта достиг 23,1 млн тонн, что на 13,7% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства.

Росстат СПГ
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