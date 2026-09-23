В России выпуск грузовых вагонов за 8 месяцев снизился на 27,1%, пассажирских - на 13,2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2026 года производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов снизилось на 27,1% в годовом исчислении, до 27,7 тысячи штук, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период уменьшился на 13,2% до 765 единиц.

В январе-августе производство магистральных электровозов сократилось на 15,5%, до 142 штук.

В том числе в августе грузовых вагонов было изготовлено 4 тысячи штук. (+6,1% к августу 2025 года), пассажирских вагонов - 80 единиц (-22,3%), магистральных электровозов - 17 штук (-34,6%).