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Производство подсолнечного масла в РФ в августе упало почти на треть до 0,3 млн т

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Масложировая отрасль РФ в августе произвела 0,3 млн тонн подсолнечного масла, что почти на треть меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с июлем этого года падение составило 34,1%.

Но по итогам восьми месяцев положительная динамика сохранилась: производство составило 4,7 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Выработка еще одного масложирового продукта - маргарина - за 8 месяцев снизилась на 1%, до 301 тыс. тонн, но показатель августа в годовом выражении оказался на 4,5% выше - 41,1 тыс. тонн. По сравнению с июлем этого года рост составил 17,9%.

Как сообщалось, в 2025 году масложировая отрасль РФ выработала 7,2 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,4% меньше, чем в 2024 году. Производство маргарина увеличилось на 2,4%, до 467 тыс. тонн.

Росстат
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