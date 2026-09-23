Поиск

Росстат отметил сокращение добычи угля в январе-августе на 1,1% до 283 млн тонн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе добыча угля снизилась на 1,1% в годовом исчислении, до 283 млн тонн, сообщил Росстат.

В августе 2026 года добыча составила 33,9 млн т, что на 4,7% выше показателя августа 2025 года и на 3,5% выше уровня июля 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-августе 2026 года составила 220 млн т (-1,3% к аналогичному периоду 2025 года), в том числе, антрацита - 13,9 млн т (+2,5%). Производство коксующегося угля выросло на 2,8%, до 73,7 млн т. Прочего каменного угля добыто 132 млн т (-3,8%).

Бурого угля получено 63,1 млн т (-0,4%).

В 2025 году добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщал Росстат. Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 году достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замглавы ведомства Дмитрий Исламов.

Росстат Минэнерго Дмитрий Исламов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

 Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

Инфляция в РФ с 15 по 21 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась до 6,26%

В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

 В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11902 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3763 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов