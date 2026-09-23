Росстат отметил сокращение добычи угля в январе-августе на 1,1% до 283 млн тонн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе добыча угля снизилась на 1,1% в годовом исчислении, до 283 млн тонн, сообщил Росстат.

В августе 2026 года добыча составила 33,9 млн т, что на 4,7% выше показателя августа 2025 года и на 3,5% выше уровня июля 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-августе 2026 года составила 220 млн т (-1,3% к аналогичному периоду 2025 года), в том числе, антрацита - 13,9 млн т (+2,5%). Производство коксующегося угля выросло на 2,8%, до 73,7 млн т. Прочего каменного угля добыто 132 млн т (-3,8%).

Бурого угля получено 63,1 млн т (-0,4%).

В 2025 году добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщал Росстат. Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 году достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замглавы ведомства Дмитрий Исламов.