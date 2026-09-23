Производство алюминия в январе-августе выросло на 7,7%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2026 года производство первичного алюминия было на 7,7% выше показателя за аналогичный период 2025 года, сообщил Росстат.

В августе выпуск алюминия вырос на 6,8% в годовом исчислении. К июлю 2026 года производство алюминия снизилось на 1,3%.

В 2025 году производство первичного алюминия сократилось на 0,4% к 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь-июнь 2025-го производство металла опережало уровень аналогичного периода 2024 года на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.