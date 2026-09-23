Индекс МосБиржи превысил 2310 пунктов на фоне роста котировок нефти

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду подрос благодаря подорожавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подорожал к $103 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Покупки сдерживали геополитические риски на фоне заявлений Кремля об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта, а также заявлений Госдепа США о сложности согласования приостановки ударов России и Украины по объектам энергетики. Индекс МосБиржи превысил 2310 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2312,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 863,08 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги МКПАО "Озон" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), банка "Санкт-Петербург" (+2,2%), АФК "Система" (+1,9%), но подешевели акции МКБ (-3,8%), "Норникеля" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 сентября, составил 84,3969 рубля (+33,12 копейки).

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