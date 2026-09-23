ЦБ РФ отметил случаи отказа банков принимать наличные у граждан

Регулятор призвал пресечь такую практику

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает случаи отказа некоторых кредитных организаций принимать наличные деньги у граждан, призывает пресечь такую практику.

"К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причём объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами - право, а не обязанность кредитной организации", - сообщил зампред Банка России Сергей Белов на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"С нашей точки зрения такая трактовка в корне неправильна, потому что, согласно статье 140 Гражданского кодекса, "рубль является законным платёжным средством, обязательным к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации". Поэтому мы призываем банки обратить внимание на работу своих подразделений, чтобы пресечь подобные практики", - заявил зампред ЦБ.