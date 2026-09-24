РФ планирует ввести 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли

Также в планах таможенный сбор на посылки из-за рубежа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России в рамках бюджетного процесса на 2027 и последующие два года подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие введение НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ сразу в максимальном, 22%-м, размере. Как отмечается в сообщении министерства, такое решение принято "в рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики".

"Для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки", - говорится в пресс-релизе финансового ведомства.

Дискуссия о размере НДС для трансграничной онлайн-торговли ведется в РФ уже более года. Вариант поправок в НК РФ, предложенный Минфином ранее, предполагал поэтапное введение НДС на покупки на зарубежных маркетплейсах: 7% с 2027 года, 14% с 2028 года, 22% с 2029 года. Минпромторг РФ, напротив, настаивал на том, чтобы налог сразу был введен в полном размере для того, чтобы выравнять условия работы маркетплейсов с традиционным ритейлом.

Помимо НДС, Минфин предлагает с 2027 года ввести новый таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.

Таким образом, дополнительным сбором предполагается облагать посылки, подпадающие под беспошлинный ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС приобретаемых физлицами товаров составляет 200 евро/посылка. Сверх этого порога уплачивается пошлина, на текущий момент она составляет 15% от таможенной стоимости, с 1 января 2027 года, согласно решению правительств стран союза, пошлина должна снизиться до 5% с учетом того, что государства на национальном уровне будут взимать с трансграничных покупок НДС.