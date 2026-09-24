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Минфин назвал финобеспечение потребностей обороны стратегическим приоритетом бюджета на три года

Еще одним важным направлением названо обеспечение технологического лидерства

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности России являются стратегическим приоритетом проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку, сообщила пресс-служба Минфина, комментируя внесение в правительство проекта бюджета на 2027-2029 годы.

"Стратегический приоритет бюджета - финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей. Запланированные ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей", - говорится в сообщении.

Еще одним важным направлением расходов бюджета является обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. "На будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование почти 2 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроекта "Станки" и "Беспилотные авиационные системы". Объем их финансирования за три года увеличится и составит 135,7 млрд рублей и 103,3 млрд рублей соответственно.

Хроника 03 июня 2024 года – 24 сентября 2026 года Бюджет РФ
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