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Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2027 год в целях индексации страховых пенсий прогнозную инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%, сообщила пресс-служба Минфина.

"Страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты", - сказано в материалах министерства к заседанию правительства 24 сентября, на котором будут рассмотрены бюджетные законопроекты.

Это означает, что правительство повысило свой прогноз по инфляции в стране в 2026 году с майских 5,2% до 6,8%, так как в проект бюджета индексация страховых пенсий закладывается по уровню прогнозной инфляции за предыдущий год (но сама индексация пенсий проводится по фактической инфляции за прошлый год, данные о которой Росстат опубликует в середине января).

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет также 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).

Хроника 07 июня 2024 года – 24 сентября 2026 года Инфляция в России
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