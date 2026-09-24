Ростехнадзор приостановил проведение забоя на шахте "Распадская"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приостановил проведение подготовительного забоя на шахте "Распадская", написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в Max.

Речь идёт, в частности, о проведении флангового конвейерного уклона. Запрет наложен из-за "непринятия мер по допущенному загазированию горной выработки, необеспечения горной выработки расчетным количеством воздуха".

Как сообщалось, 17 сентября суд на 90 суток приостановил на предприятии проведение другого подготовительного забоя – флангового путевого уклона.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также шахты "Алардинская", "Осинниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская".