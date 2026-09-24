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ЦБ не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости сдвигать сроки восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала банков, у них достаточно времени на подготовку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.

Банки РФ с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков была дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Таким образом, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки – 3,5%.

ЦБ обнулил эти надбавки на весь 2023 год и установил 5-летний график их постепенного восстановления. На 2028 год будет приходиться самый большой шаг увеличения надбавки – 1,25 п.п.

"Наше регулирование заставляет иметь достаточно капитала. Мы в 2022 году дали серьезные послабления банкам и по надбавкам капитала. Сейчас, когда говорят об ужесточении, – это подмена понятия. Это не ужесточение, это возврат к тому, что было с точки зрения надбавок к капиталу", - заявила Набиуллина.

"Это не будет никаким препятствием для роста кредитования, уверяю вас, сроки сдвигать не нужно. Мы просчитываем график восстановления надбавок (...), комплексно смотрим на все факторы с тем, чтобы у банков была возможность обеспечивать сбалансированный рост кредитов где-то около 10%", - добавила она.

ЦБ оценивает запас капитала банковской системы в 10 трлн рублей.

Набиуллина отметила, что график восстановления надбавок известен банкам заранее, чтобы они могли подготовиться и структурировать свои активы. "И еще раз: восстановление надбавок к капиталу необходимо для того, чтобы восстановить подушку безопасности, для того, чтобы в любой момент быть готовым к любым кризисным ситуациям", - отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ при внедрении регулирования не ставит цель повлиять на денежно-кредитную политику. "У нас инструмент, который повлияет на денежно-кредитные условия, это ключевая ставка. Это основной инструмент, с помощью которого мы действуем. Нормативы, регулирование наше применяем для того, чтобы обеспечить стабильность банковской системы", - заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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