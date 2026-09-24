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Производство осетровой икры в РФ в январе-августе выросло на 5% до 48 т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рыбоводы РФ в январе-августе произвели 45 тонн осетровой икры, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата.

"После небольшой просадки в начале 2026 года выпуск осетровой икры продолжает уверенный рост", - отметили в аналитическом центре союза.

Как сообщалось, по итогам 2025 года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн.

Речь идет об икре, полученной в осетроводческих хозяйствах, поскольку РФ с 2005 года запретила промышленный вылов осетров в Волго-Каспийском бассейне. Эта мера направлена на восстановление популяции ценной рыбы, запасы которой были серьезно подорваны браконьерством.

Кроме того, с 2000 года действует запрет на вылов белуги, с 2005 года – севрюги. Общий запрет на вылов осетровых всеми прикаспийскими государствами (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения) действует с 2013 года. Он вводится на год и ежегодно продлевается. Вылов разрешен только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Как сообщалось, в Росрыболовстве считают, что запрет на вылов осетров в Каспийском море должен действовать еще не менее пяти лет.

Каспийское море – самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Росстат Росрыболовство
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