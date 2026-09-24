ФРП в 2027-2029 году докапитализируют более чем на 200 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предусматривает докапитализацию Фонда развития промышленности более чем на 200 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

"Будет докапитализирован фонд развития промышленности в целях предоставления льготного взаимного финансирования в отраслях, связанных с технологическим развитием. Сумма в трехлетке составит более 200 млрд рублей на эти цели", - сообщил он.

Президент Владимир Путин ранее давал поручение обеспечить докапитализацию ФРП в 2025-2030 годах суммарно на 300 млрд рублей. Действующий бюджет, на 2025-2028 годы, предполагал докапитализацию ФРП в течение трех лет на 75,2 млрд рублей.

По словам Силуанова, всего на проекты, связанные с обеспечением технологического лидерства в рамках трехлетнего бюджета планируется направить порядка 2 трлн рублей, в том числе 135 млрд рублей на нацпроект по развитию станкостроения, 520 млрд рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники.