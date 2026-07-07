Минпромторг рассчитывает на докапитализацию ФРП в 2026 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) в 2026 году, как ожидается, будет дофинансирован, Минпромторг сейчас изыскивает средства на эти цели, на итоговой коллегии министерства его руководитель Антон Алиханов.

"В этом году какая-то докапитализация будет происходить помимо того, что уже предусмотрено бюджетом. Дополнительные источники, которые есть у министерства, они тоже будут на эти цели направляться", - сказал он.

На коллегии о необходимости докапитализировать ФРП, который является одним из самых востребованных инструментов поддержки промышленных компаний, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он призвал не вводить новые меры поддержки, а сконцентрировать ресурсы на существующих.

Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн рублей до 2 млрд рублей на проекты создания производств высокотехнологичной продукции, лизинг оборудования, цифровизацию. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.