Решетников рассказал о сценариях прогноза динамики ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в базовом сценарии повысило прогноз роста российского ВВП в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза, заявил на заседании правительства глава ведомства Максим Решетников.

"Оценку роста экономики в 2026 году повысили до 0,6% (с 0,4% - ИФ). На 2027-2029 годы закладываем ускорение роста с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году", - сказал министр. В 2028 году министерство прогнозирует рост экономики на 1,9%.

Таким образом, прогнозы роста ВВП в 2027-2029 годах по сравнению с предыдущей майской итерацией не претерпели никаких изменений.

По словам Решетникова, "в целом прогноз остается умеренно-консервативным". "Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий", - отметил он.

"Вместе с тем сохраняются риски. Они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - предупредил министр.

Поэтому, по его словам, "экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла".

Решетников подчеркнул, что "представляемая бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности".

"Это само по себе необходимое, как говорят математики, но недостаточное условие устойчивого роста. Требуется реализация активных структурных изменений", - заявил министр.

"Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029 году. При оценке внешних условий учитываем, что фьючерсные котировки на этот же период, которые сейчас существенно выше, волатильны, и во многом отражают текущую ситуацию вокруг Аравийского полуострова", - отметил он.

"Прогноз цен по Urals повысили меньше - на 1-3 доллара, поскольку предполагаем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, к 2029 году - $51. Это ненамного выше цены отсечения в $50 долларов, установленной с 2027 года", - сказал министр.

По его словам, "оценку добычи нефти на этот год установили на уровне 494 млн тонн, в 2027 году ожидаем восстановление до 500 млн тонн, в 2028-2029 годах - 505 млн тонн". "По газу на ближайшую трехлетку учитываем сокращение поставок в ЕС, более плавный рост поставок в Китай и ограничения по СПГ, прежде всего по проекту "Арктик СПГ 2" из-за санкций", - заявил Решетников.

"Среднегодовой курс в 2026 году оцениваем в 79,5 рубля за доллар - за счет более крепкого рубля во втором и третьем кварталах. На 2027-2029 годы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля", - сообщил министр.

"Теперь об источниках роста: потреблении, инвестициях и чистом экспорте. Потребительский спрос остается опорой роста экономики. В этом году ожидаем его существенного увеличения - на 4,1%. Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения. Его основные источники - трудовые и предпринимательские доходы, а также выполнение всех социальных обязательств. Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах вырастут на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорения их роста до 2,8%", - сказал глава Минэкономразвития.

"Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%. К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, как это предполагается Банком России", - отметил он.

"Прогноз инвестиций учитывает более высокую траекторию ключевой ставки в прогнозе Банка России. Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, но рост пока будет небольшим - 0,2%. В 2028-2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно", - прокомментировал министр ожидания по инвестициям.

"Вклад чистого экспорта в рост ВВП на ближайшую трехлетку ожидаем небольшим положительным - в среднем около 0,2 процентного пункта в год", - сказал он.

В отраслевом разрезе, по его словам, рост будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос.

"В первую очередь обрабатывающие - их рост будет составлять около 3,5% в год. Быстрее всего будут расти фармацевтика и машиностроение, в т.ч. ж/д- и авиастроение, производство электроники. Также опережающими темпами будут расти туризм, IT, сельское хозяйство", - заявил министр.

Решетников отметил, что для запуска нового инвестцикла "нужна работа по финансовому оздоровлению компаний", концентрация поддержки на приоритетах на основе таксономии проектов, повышении взаимной ответственности инвесторов и потребителей услуг на основе долгосрочных контрактов с взаимными обязательствами, расширении источников финансирования.

"Ограничителем остается рынок труда, где безработица остается на весьма низком уровне (2,3% в 2027-2029 годах - ИФ). Для этого будет продолжаться реализация программ повышения качества образования, переобучения работников, внедрение технологий и изменение организации труда для роста производительности", - сказал он.