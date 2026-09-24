Силуанов прокомментировал планируемый дефицит бюджета в 2027 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на следующую трехлетку устойчив к различным сценариям, дефицит в 2027 году составит 2,2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривают проект бюджета на 2027-2029 годы.

"Дефицит бюджета определен порядка 2% ВВП на предстоящие три года. В 2027 году дефицит бюджета составит 2,2% ВВП", - сказал он.

Он отметил, что бюджет сбалансирован, что важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, процентных ставок и роста реальных располагаемых доходов населения, который в следующем году составит 1,4%.

По словам Силуанова, на следующий год расходы бюджета составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей.

"Бюджет устойчив к различным сценариям. Со следующего года на три года базовая цена нефти Urals учитывается в размере $50 за баррель. То есть все обязательства будут профинансированы при таком уровне цен на нефть. При более благоприятной конъюнктуре пополним Фонд национального благосостояния", - сказал министр.

По словам Силуанова, обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. "В переходный период, в 2027-2028 годах, предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 трлн и 0,5 трлн рублей, соответственно", - сообщил он.

Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит, по словам главы Минфина, сократится до 5% ВВП. "Это минимальный уровень с 2008 года", - отметил он.

Говоря о налоговых мерах на предстоящую трехлетку, министр отметил, что ключевые принципы налоговой политики сохраняются - справедливость и эффективность. "Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трёхлетнем периоде? Первое - это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом", - сказал он. Силуанов отметил, что за счёт этого в проекте бюджета учтены дополнительные доходы порядка 500 млрд рублей ежегодно.

"Помимо мер налоговых, о которых мы сейчас говорили, предусмотрены и меры по оптимизации расходов, с акцентом на эффективность государственного сектора, усиление принципа адресной адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, повышение отдачи от реализации государственных программ, приоритетное завершение строительства уже начатых объектов. Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 трлн рублей в год", - сказал также он.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что по итогам сегодняшнего обсуждения нужно проработать все оставшиеся вопросы. "В соответствии с Бюджетным кодексом проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку нам необходимо направить в Госдуму до 1 октября. И хотя выборы парламента нового созыва совсем недавно завершились, и окончательные итоги еще не подведены, выстраивать работу нужно максимально оперативно", - заявил он.

Приведенная Силуановым оценка структурного дефицита ниже той, на которую в последнем прогнозном раунде, в отсутствие финальных официальных проектировок, ориентировался ЦБ. Исходя из оценки ВВП в 2027 году в новом макропрогнозе (248,3 трлн рублей), структурный дефицит в 1,5 трлн рублей соответствует примерно 0,6% ВВП. ЦБ же закладывал в свои прогнозы оценку в 1% на 2027 год и 0,5% на 2028 год.