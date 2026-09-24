Минэкономразвития ожидает индексации тарифов ЖКХ в РФ с 1 июля 2027 г. на уровне 11%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года составляет 11,0%, с 1 июля 2028 года - 8,6%, с 1 июля 2029 года - 7,6%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития РФ, рассмотренном на заседании правительства в четверг и опубликованном на сайте министерства.

Таким образом, Минэкономразвития повысило уровень ожидаемой индексации относительно предыдущей версии макропрогноза на 2026-2029 гг., предполагавшей повышение тарифов ЖКХ в 2027 году на 8,7%, в 2028-м - на 7,1%, в 2029 году - на 6,1%.

Корректировки связаны, в том числе с "отклонением фактической инфляции от учтенной ранее в прогнозе на 2025 год, уточненной оценкой инфляции на 2026 год и прогнозируемой инфляции в 2027-2029 годах)". В рамках нового макропрогноза Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2026 году до 6,8% с 5,2%, прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы не изменились и равняются таргету в 4%.

Кроме того, влияние на ожидаемый рост тарифов ЖКХ оказало повышение прогноза по индексации тарифов в сфере газоснабжения и в электроэнергетике. Темп роста конечной цены электрической энергии для населения в 2027 году составит 14,4%, в 2028 году - 12,1%, в 2029 году - 10,1% (в майской версии макропрогноза - 8,6%, 9,1%, 5,0% соответственно). Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 году ожидается на уровне 10,4%, в 2028 году - 7,4%, в 2029 году - 7,0% (ранее - 9,1%, 7,0%, 7,0%).

В текущем году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также на газ и электроэнергию предполагается не с 1 июля, как обычно, а с 1 октября. Размер индексации тарифов ЖКХ в сентябрьской версии макропрогноза не изменился и составляет 9,9%, на газ - 9,6%, на электроэнергию для населения - 11,3%.

В Минэкономразвития напомнили, что в 2027-2029 годах при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно).

В макропрогнозе учтены изменения в индексации тарифов на железнодорожные перевозки. Если в мае предполагалась их нулевая индексация в текущем году с индексацией тарифов на грузовые перевозки с 1 января 2027 года на 8,3%, на пассажирские - на 5,9%, то летом было принято решение о переносе индексации ж/д-тарифов следующего года на 1 октября 2026 года - на 8,5% и 9,2% соответственно.