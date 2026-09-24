Поиск

Минэкономразвития ожидает индексации тарифов ЖКХ в РФ с 1 июля 2027 г. на уровне 11%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года составляет 11,0%, с 1 июля 2028 года - 8,6%, с 1 июля 2029 года - 7,6%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития РФ, рассмотренном на заседании правительства в четверг и опубликованном на сайте министерства.

Таким образом, Минэкономразвития повысило уровень ожидаемой индексации относительно предыдущей версии макропрогноза на 2026-2029 гг., предполагавшей повышение тарифов ЖКХ в 2027 году на 8,7%, в 2028-м - на 7,1%, в 2029 году - на 6,1%.

Корректировки связаны, в том числе с "отклонением фактической инфляции от учтенной ранее в прогнозе на 2025 год, уточненной оценкой инфляции на 2026 год и прогнозируемой инфляции в 2027-2029 годах)". В рамках нового макропрогноза Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2026 году до 6,8% с 5,2%, прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы не изменились и равняются таргету в 4%.

Кроме того, влияние на ожидаемый рост тарифов ЖКХ оказало повышение прогноза по индексации тарифов в сфере газоснабжения и в электроэнергетике. Темп роста конечной цены электрической энергии для населения в 2027 году составит 14,4%, в 2028 году - 12,1%, в 2029 году - 10,1% (в майской версии макропрогноза - 8,6%, 9,1%, 5,0% соответственно). Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 году ожидается на уровне 10,4%, в 2028 году - 7,4%, в 2029 году - 7,0% (ранее - 9,1%, 7,0%, 7,0%).

В текущем году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также на газ и электроэнергию предполагается не с 1 июля, как обычно, а с 1 октября. Размер индексации тарифов ЖКХ в сентябрьской версии макропрогноза не изменился и составляет 9,9%, на газ - 9,6%, на электроэнергию для населения - 11,3%.

В Минэкономразвития напомнили, что в 2027-2029 годах при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно).

В макропрогнозе учтены изменения в индексации тарифов на железнодорожные перевозки. Если в мае предполагалась их нулевая индексация в текущем году с индексацией тарифов на грузовые перевозки с 1 января 2027 года на 8,3%, на пассажирские - на 5,9%, то летом было принято решение о переносе индексации ж/д-тарифов следующего года на 1 октября 2026 года - на 8,5% и 9,2% соответственно.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбор зерна в РФ в 2026 г. ожидается на уровне 141,8 млн т

Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

 Минфин РФ меняет условия семейной ипотеки с 1 октября

Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила 2 трлн руб.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

 Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

 Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ в 2026 г. до 4%

Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения инвестиций в РФ в 2026 г. до 5,4%

Доходы бюджета-2027 ожидаются на уровне 43,3 трлн рублей, расходы - 48,8 трлн рублей

Феликс Евтушенков назначен президентом АФК "Система"

Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая

 Глава ВТБ отметил появление в России серьезных инвестиций из Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов