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Минэкономразвития повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1 % до 10,4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти пересмотрели уровни индексации оптовых цен на газ "Газпрома" на внутреннем рынке (как для промышленности, так и для населения) на среднесрочный период, говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

Регулируемые цены являются эталоном для всего рынка газа в РФ, так как независимые производители формируют свою ценовую политику с привязкой к ценам "Газпрома".

На 2027 год параметры изменения цен с 1 июля утверждены на уровне 10,4% (ранее 9,1%)

На 2028 год новый размер индексации цен на газ составит с июля 7,4% (ранее планировалось 7%). Планы индексации цен в 2029 году сохранены на уровне 7%.

Для обеспечения финансового потенциала инфраструктурного строительства газораспределительных организаций в рамках региональных программ газификации и программы социальной газификации индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2027 году будет выше индексации оптовой составляющей цены на газ на 2 процентных пункта, а в 2028-2029 годах не превысит ее уровень. При этом в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных инвестиционных затрат и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

Прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2027 году повышен с 11,1% до 12,4%, в 2028-м - с 7% до 7,4%, в 2029-м сохранен на уровне 7%.

Минэкономразвития
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