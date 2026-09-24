Оценка добычи газа в РФ в 2026 году понижена до 683 млрд куб. м, в 2027 году – до 696 млрд куб. м

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка добычи газа в России, включая попутный, в 2026 году понижена с 688,4 млрд куб. м до 683,1 млрд куб. м по сравнению с добытыми 662,7 млрд куб. м в 2025 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

По данным Росстата, по итогам прошедших восьми месяцев добыча газа в РФ достигла 446,5 млрд куб. м, что на 3,4%, или на 14,7 млрд куб. м больше, чем годом ранее (431,85 млрд куб. м).

Новый прогноз добычи газа в 2027 году – 696,1 млрд кубометров против прежней оценки в 711,3 млрд кубометров. Прогноз на 2028 год понижен с 731,9 млрд куб. м до 710,5 млрд куб. м., а на 2029 год – сокращен с 750,4 млрд куб. м до 740,1 млрд куб. м.

Представляя документ на заседании правительства, глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал: "По газу на ближайшую трехлетку учитываем сокращение поставок в ЕС, более плавный рост поставок в Китай и ограничения по СПГ, прежде всего по проекту "Арктик СПГ 2" из-за санкций".