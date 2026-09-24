Доходность 10-летних германских госбондов обновила максимум с 2009 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних германских государственных облигаций (бундов) в четверг обновила максимум с 2009 года, японских госбондов с таким же сроком обращения - с 1996 года.

По состоянию на 17:53 доходность бундов повышается на 2,6 базисного пункта - до 3,588% годовых, в ходе сессии она поднималась до 3,594%. Доходность японских бумаг выросла на 0,2 б.п. и составила 3,079% при внутридневном максимуме на уровне 3,097%.

Мировые облигации дешевеют вслед за US Treasuries, которые на этой неделе также обновили многолетние максимумы доходности. "Вчерашнее ускорение подъема ставок в США ощущается по всему миру, будто бы подчеркивая уже в который раз, что все мы в этой глобальной облигационной лодке вместе", - отмечает главный инвестиционный директор OnePoint BFG Wealth Питер Буквар, чьи слова приводит NBC News.

Дополнительное давление на германские облигации оказывают опубликованные в четверг данные института экономических исследований Ifo, показавшие рост индекса доверия предпринимателей к экономике страны в сентябре до максимальных с мая 2023 года 89,9 пункта по сравнению с 88,8 пункта в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения индикатора в текущем месяце всего до 89 пунктов. Сильная экономика служит дополнительным аргументом в пользу повышения процентных ставок центробанками.