Власти улучшили прогноз темпов роста производства лекарств в РФ в 2026-2028 гг.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ улучшило прогноз темпов роста производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2026-2028 годах.

"В 2026 году прогнозируется рост производства продукции фармацевтической промышленности на 12,1%. В среднесрочной перспективе ожидается переход от экстенсивной к инновационной модели развития отрасли, акцент будет смещаться в пользу создания новых лекарств и дальнейшего повышения уровня локализации", - говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

Прошлогодний прогноз предполагал в 2026 году рост производства лекарств и медицинских материалов лишь на 4,8%.

Прогноз на последующие два года тоже повышен: в 2027 году ожидается увеличение выпуска на 6,6% (против 4,8% в прошлогоднем прогнозе), в 2028 - на 7,5% (против 5%). Ожидается, что в 2029 году фармацевтическая промышленность может показать рост на 8,2% г/г.

В целом производство лекарств и медицинских материалов в 2029 году, как ожидается, вырастет на 39% по отношению к 2025 году.

Согласно документу, в минувшем году выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 14,2%. В стране производится 86% от всех наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при этом "у 2/3 из них есть технологическая возможность производства по полному циклу и из российских фармацевтических субстанций".

В 2025 году РФ экспортировала лекарства на сумму около $1,3 млрд (+30% к 2024г). Основные покупатели - Казахстан, Беларусь, Турция, Алжир и Армения. Отмечается, что наибольшим спросом пользуются вакцины, антибиотики и инсулин.