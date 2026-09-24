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Минэкономразвития снизило оценку экспорта российского СПГ на 2026 год до 35 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 2026 год снижена до 35 млн тонн с 40,3 млн тонн. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минэкономразвития макропрогнозе на 2026-2029 годы, который в четверг был рассмотрен на заседании правительства.

На 2027 год прогноз снижен с 46,9 млн тонн до 39,5 млн тонн, на 2028-й – с 58,4 млн тонн до 50,1 млн тонн, на 2029-й – с 66,2 млн тонн до 64,5 млн тонн.

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ – это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Минэкономразвития
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