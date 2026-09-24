Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 2310 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг консолидировался в боковике при смешанной динамике фишек на фоне разнополярных факторов - подорожавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подскочил к $108 за баррель), данных Росстата о замедлении годовой инфляции, новых налоговых инициатив Минфина РФ, геополитических рисков и ослабления рубля. Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2310 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2312,35 пункта (без изменений), индекс РТС просел до 857,94 пункта (-0,6%). Из индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Полюса" (+4%), МКПАО "Озон" (+3,7%), МКПАО "Лента" (+2%), "Роснефти" (+1,7%), "Татнефти" (+1%), но просели бумаги "Норникеля" (-4,9%), "Русала" (-3%), "Эн+ груп" (-2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составил 84,9057 руб. (+50,88 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ВТБ (+0,4%), "ВК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев 2026 года по РСБУ составила 378,18 млрд руб. против 210,62 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подешевели акции МКБ (-2,1%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), МКПАО "Яндекс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Корп центра ИКС 5" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Чистая прибыль Совкомбанка (-0,5%) за 8 месяцев 2026 года по РСБУ составила 86,12 млрд руб. против 8,73 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" (-0,1%) за 8 месяцев 2026 года по РСБУ составила 21,12 млрд руб. против 31,69 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, согласно расчетам на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,81%. Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Кроме того, Росстат сообщил, что снижение промпроизводства в РФ в августе 2026 года составило 0,6% в годовом сравнении после роста на 0,4% в июле. Показатели по промышленности в августе 2026 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали рост в августе на уровне 0,4%. За январь-август 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство продемонстрировало нулевой рост (0,0%).

Минфин РФ предлагает ввести налог для отдельных компаний горно-металлургического комплекса в размере 30% от дополнительного дохода, полученного в 2026 году вследствие роста мировых цен на их продукцию к уровню базового 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства. Для золотодобытчиков ставка налога составит 20%.

"Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года (по золоту - 20%). По определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и др.) в 2026 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход", - говорится в комментариях к бюджетному пакету.

Кроме того, Минфин России в рамках бюджетного процесса на 2027 год и последующие два года подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие введение НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ сразу в максимальном, 22%-м, размере. Как отмечается в сообщении министерства, такое решение принято "в рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики".

Помимо НДС, Минфин предлагает с 2027 года ввести новый таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Таким образом, дополнительным сбором предполагается облагать посылки, подпадающие под беспошлинный ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз на 2026-2029 годы, что рост ВВП РФ в 2027 году ожидается на уровне 1,4%, с плавным ускорением до 2,4% в 2029 году. Таким образом, правительство сохранило свои майские прогнозы по росту ВВП РФ в 2027 и 2029 годах (они также равнялись 1,4% и 2,4%).

По словам Мишустина, правительство РФ ожидает рост доходов федерального бюджета РФ с 43,3 трлн рублей в 2027 году до 48,4 трлн рублей в 2029 году.

Проект федерального бюджета на следующую трехлетку устойчив к различным сценариям, дефицит в 2027 году составит 2,2% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, проект Минфина по бюджету РФ на 2027-2029 годы не помешал индексу МосБиржи удержаться выше 2300 пунктов.

Проект бюджета предполагает в следующем году налоговую "донастройку" в виде повышения ставки НДФЛ на пассивные доходы (то есть дивиденды и проценты по вкладам и долговым бумагам) с 13-15% до 13-22%, обложение НДС по ставке 22% трансграничных покупок, а также посылок в Россию из-за рубежа таможенным сбором, и самое главное, введение временного налога на сверхприбыль за 2026 год в размере 30% от полученного дохода для отрасли цветных металлов (кроме добычи золота) и минеральных удобрений; для золотодобычи ставка налога на сверхприбыль будет чуть ниже и составит 20%. Акции золотодобытчиков отреагировали на эти меры неоднозначно, а бумаги компаний цветной металлургии (прежде всего, "Норильский никель" и "Русал") резко пошли на снижение. В целом, поскольку правительство РФ в обновленном макропрогнозе не ожидает от российской экономики выдающихся результатов, как в 2023-2024 годах, фондовый рынок эти прогнозы проигнорировал, сосредоточившись на оценке будущего налога на сверхприбыль и на геополитические события, полагает аналитик.

Некоторые западные СМИ поспешили сообщить о том, что приехавший в США спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев якобы примет участие в трёхсторонних переговорах по "энергетическому перемирию" с Украиной при участии представителей президента США Дональда Трампа, но как оказалось, никаких подобных переговоров не было даже запланировано. Поддержку российскому рынку акций в четверг оказала выросшая нефть после заявлений хуситов о новых атаках на энергетические объекты Саудовской Аравии и заявлений Saudi Aramco о том, что нефтепровод "Восток-Запад" хоть и восстановил работу, но до полной загрузки ему пока далеко.

Лидерами роста на российском фондовом рынке выступили акции "Полюса", так как рынок ожидает, что корпорация выиграет больше от возобновивших рост цен на золото, чем потеряет от временного налога на часть сверхдохода. Лидерами понижения выступили акции "Норильского никеля", так как из-за временного налога на сверхдоходы выплаты дивидендов корпорацией возобновятся не скоро.

"По нашим ожиданиям, в пятницу индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", центром внимания инвесторов в четверг выступило рассмотрение правительством РФ проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Совет директоров "Акрона" (-0,7%, до 17882 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 146 рублей на акцию из нераспределенной прибыли 2021 года (общая сумма выплат может составить 5,37 млрд рублей, закрытие реестра под выплаты - 2 ноября).

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, для индекса МосБиржи следующей целью роста выступает область 2330-2360 пунктов, далее - рубеж 2500 пунктов, который является базовой целью восходящего движения.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, нефть выросла после сообщений о том, что США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива, а также ввиду отсутствия прогресса в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

На рынок акций РФ давление днем оказало отсутствие новых сигналов по мирному урегулированию на Украине. По сообщениям СМИ, в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне были достигнуты договоренности продолжать контакты по внешнеполитическим вопросам. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил признательность Кремля за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США и сообщил о продолжающейся подготовке по этому вопросу. Тем временем проект бюджета РФ на 2027-2029 годы, по оценке Минфина, предполагает дефицит на уровне около 2% ВВП в ближайшие три года. Некоторую поддержку рынку оказали выросшие цены на нефть.

С точки зрения теханализа для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2220 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае возврата рынка к повышению зона сопротивления будет находиться в районе 2350-2380 пунктов, полагает Котельникова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе индексы изменились на 0,1-0,6%, минусуют США (индексы акций к 19:00 снизились на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи в четверг были закрыты (праздник Чхусок).

Инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в Белом доме позднее в четверг. Главными темами, как ожидается, станут торговые вопросы, конфликт США с Ираном и развитие искусственного интеллекта.

Ранее министр финансов Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились продлить до 10 января 2027 года соглашение, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга торговых ограничений. Цель этого шага - "получить побольше времени, чтобы выяснить, каких договоренностей наши страны могут достигнуть в том, что касается экономики", сказал Бессент в эфире Fox News.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили подъем, игроки опасаются дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:01 в четверг составила $107,97 за баррель (+4,7% и +3,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $96,6 за баррель (+4,8% и +1,8% в среду).

Разница в ценах Brent и WTI в четверг обновила максимум с мая, пишет Reuters.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованное агентством Fars заявление военного советника верховного лидера Ирана о том, что Тегеран может расширить боевые действия на Индийский океан в случае новых атак США или Израиля.

"Война уже распространилась из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и на следующем этапе она может расшириться еще больше, охватив Индийский океан или другие регионы", - сказал Яхья Рахим Сафави, который также является высокопоставленным представителем Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов перехватили шесть баллистических ракет, запущенных из Йемена, сообщает в четверг "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики. Аль-Малики подчеркнул, что коалиция "будет решительно реагировать на эскалацию и нарушения" со стороны хуситов.

Между тем авиарейсы из Ирана в соседние страны Персидского залива, судя по всему, были отменены в четверг по прошествии американского дедлайна для приостановки мировыми компаниями сотрудничества с иранскими авиалиниями, передает Reuters.

Дипломатические переговоры между США и Ираном также не демонстрируют серьезных признаков прогресса, отмечает агентство.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,75 млрд рублей (из них 9,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,87 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 7,42 млрд рублей на акции "Озона").