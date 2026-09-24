Рубль в четверг заметно подрос в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос на фоне активно дорожающей нефти и при подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,6 руб., что на 10,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 25 сентября на 50,88 копейки, до 84,9057 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,17 копейки, до 96,8859 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Спрос на иностранную валюту остается довольно высоким. Рубль торгуется в диапазоне 12,62-12,70 за юань. По-прежнему, возможно, поддержку национальной валюте оказывают экспортеры, которые готовятся к налоговым выплатам 28 сентября", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 84-86 руб./$1, по паре евро/рубль - 96-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В фокусе для российского рынка - сохранение ОЭСР прогноза по росту ВВП РФ на 2026 год на уровне 0,5%, - отмечает эксперт в комментарии. - На стороне рубля продолжает оставаться традиционное приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Траектория движения национальной валюты остается под влиянием геополитических новостей, а также баланса экспорта и импорта".

Рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,81%.

Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 сентября на уровне 6,22%. За неделю с 15 по 21 сентября 2026 года инфляция составила 0,06% (после 0,02% неделей ранее). Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть

Цены на нефть усилили рост вечером в четверг в связи с усиливающимися ожиданиями дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $107,82 за баррель, что на 4,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 4,62%, до $96,41 за баррель.

Трейдеры оценивают опубликованное агентством Fars заявление военного советника верховного лидера Ирана о том, что Тегеран может расширить боевые действия на Индийский океан в случае новых атак США или Израиля. Новость ослабила оптимизм трейдеров в отношении возможности продвижения США и Ирана к урегулированию конфликта.

В центре внимания рынка также остается вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива Штатами. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизеля, и соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

На этом фоне цены на дизельное топливо в Европе в четверг держатся около рекордных максимумов.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 9 базисных пунктов - до 14,17% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг остались на прежнем уровне - 14,01%, 14,3% и 14,71% годовых.