Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг снизились по итогам второй сессии подряд на фоне продолжающегося подъема нефтяных цен.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,55% - до 636,43 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,2%, германский DAX - на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,5%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,85%, испанский IBEX 35 - 0,3%.

Цены на нефть и природный газ резко выросли из-за признаков того, что морская блокада в Персидском заливе может затянуться, а также на фоне сигналов от администрации президента США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива, сообщает Trading Economics. Доходность гособлигаций продолжила подъем на этой неделе, что также оказывает негативное давление на рынок акций.

Цены производителей в Испании (индекс PPI) в августе подскочили на 13,2% в годовом сравнении после подъема на 9,4% в предыдущий месяц. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года. Резкий скачок в значительной степени был обусловлен ускорением роста стоимости энергоресурсов до 33,3% с июльских 21,2%.

Между тем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, в сентябре поднялся до 89,9 пункта - максимума с мая 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста до 89 пунктов с августовских 88,8 пункта.

Во Франции индексы доверия потребителей и предпринимателей к экономике страны в сентябре остались на уровнях предыдущего месяца - 86 пунктов и 101 пункт соответственно. Эксперты прогнозировали снижение первого показателя до 85 пунктов и рост второго до 102 пунктов.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 стали акции финского производителя машин для погрузочно-разгрузочных работ HIAB, которые подешевели на 8,7%.

Цена бумаг Vistry снизилась на 3,1%. Британская строительная компания сообщила, что проводимая реорганизация обойдется ей в 470 млн фунтов стерлингов ($622,5 млн). Кроме того, она ухудшила годовой прогноз скорректированной доналоговой прибыли до 165 млн фунтов с ранее ожидавшихся 200 млн фунтов.

Стоимость представителей полупроводникового сектора опустилась, в том числе Infineon Technologies - на 3,9%, STMicroelectronics - на 2,7%, ASM International - на 2,1% и BE Semiconductor Industries - на 1,1%.

Кроме того, снизились котировки акций многих банков, включая UniCredit и CaixaBank - на 1,6%, Deutsche Bank - на 2,3%, BNP Paribas - на 1,5%, Societe Generale - на 1,3%, HSBC - на 1%.

Также упали в цене бумаги автопроизводителей: BMW AG - на 2,5%, Mercedes-Benz - на 2%, Stellantis - на 4,1%, Daimler Truck и Renault - на 1,7%, Volkswagen - на 3,2%.

Капитализация шведской Hennes & Mauritz Group опустилась на 2%, несмотря на сильную квартальную отчетность ритейлера, прибыль и выручка которого в июне-августе оказались лучше ожиданий рынка.

В то же время котировки акций Christian Dior взлетели более чем на 15% после того, как владеющая компанией семья миллиардера Бернара Арно представила план, направленный на упрощение структуры акционерного капитала модного дома.

Вслед за подъемом нефтяных котировок подорожали акции представителей энергетической отрасли, включая BP Plc - на 2,6%, Shell - на 1,7%, Repsol - на 2,6%, Neste - на 1,7%, Equinor - на 2,5%, TotalEnergies - на 1,8%.

Рыночная стоимость Shelly Group на торгах во Франкфурте повысилась на 4% после сообщений о том, что французская Schneider Electric планирует купить болгарского разработчика решений для "умных" вещей и зданий с оценкой его стоимости в 1,2 млрд евро без учета долга. Цена бумаг Schneider Electric опустилась на 1,2% в Париже.