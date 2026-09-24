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Источник сообщил, что новый windfall tax войдет в НК как "налог на сверхдоход"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Windfall tax, который Минфин предлагает собрать с ряда горнодобывающих компаний в рамках "донастройки налогообложения природной ренты", войдет в Налоговый кодекс (НК) РФ отдельной новой формулировкой - "налог на сверхдоход".

В четверг Минфин в пресс-релизе о внесении в правительство бюджетного пакета сообщил о ряде планируемых налоговых новаций. Среди них - введение в секторе горно-металлургического комплекса налога для отдельных добывающих организаций "в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года (по золоту - 20%)".

"По определенным видам продукции рентных отраслей (драгоценные и цветные металлы, удобрения и др.) в 2026 году наблюдался резкий рост мировых цен, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход", - заявил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов позднее на заседании правительства также озвучил это предложение, без уточнений по налогооблагаемой базе относительно текста пресс-релиза.

"Предлагается ввести налог по ставке 20 и 30%, в зависимости от вида деятельности, от дополнительного дохода вследствие роста мировых цен в рублёвом эквиваленте на твёрдые полезные ископаемые к уровню базового периода, который рассчитан из периода 2025 года, что повысит справедливость распределения доходов от природной ренты между бизнесом и государством", - сказал министр.

С 2023 года в Налоговом кодексе присутствует как общее понятие "налог разового характера", так и конкретное - "налог на сверхприбыль" (в том же году его впервые собрали в размере около 300 млрд рублей). Теперь же в тех главах, где упоминается налог на сверхприбыль, через запятую будет добавлен новый термин - "налог на сверхдоход", сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомленный с предложениями Минфина.

Как именно будет формулироваться понятие сверхдохода, что определит точные контуры налогооблагаемой базы, собеседник агентства пока не осведомлен.

Если базой для нового windfall tax будет именно прирост выручки, а не прибыли, для "Норильского никеля" налог может составить 72 млрд рублей (11% EBITDA), для "Полюса" - 33 млрд руб. (5%), для "Русала" - 23 млрд руб. (12%), для "ФосАгро" - 14 млрд руб. (6%), подсчитал аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев.

Антон Силуанов Налоговый кодекс Минфин РФ
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Источник сообщил, что новый windfall tax войдет в НК как "налог на сверхдоход"

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