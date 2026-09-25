Dow Jones закрылся в минусе в четверг, S&P 500 и Nasdaq почти не изменились

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в четверг.

Давление на котировки оказывал рост доходности американских гособлигаций на фоне усиления ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Ожидания еще одного повышения ставки ФРС в этом году с целью сдерживания инфляционных рисков выглядят обоснованными, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, отметив высокий уровень неопределенности в отношении перспектив мировой экономики.

Между тем количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 197 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составил 198 тыс., а не 196 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста с прежде объявленного уровня до 201 тыс., по данным Trading Economics.

Повышенная напряженность в отношениях США и Ирана спровоцировала дальнейший рост цен на нефть. Нефтяная Chevron Corp. в этих условиях нарастила рыночную стоимость на 0,1% по итогам торгов, Exxon Mobil - на 0,6%.

Высокорисковый техсектор закрылся разнонаправленно. Акции Nvidia Corp. подешевели на 0,4%, Apple Inc. - на 0,3%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Broadcom - на 1,3%, ON Semiconductor - на 1,3%, Qualcomm Inc. - на 1,5%, International Business Machines - на 2,5%, Adobe Inc. - на 0,7%.

Бумаги Oracle Corp. упали на 3,5%, после того как компания объявила форс-мажор при строительстве ЦОД в Нью-Мексико.

Капитализация Alphabet Inc. увеличилась на 1,3%, Advanced Micro Devices - на 2,4%, Micron - на 0,8%, Super Micro - на 0,2%, Amazon.com Inc. - почти не изменились.

Котировки Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысились на 4,5%, после того как компания представила ряд новых очков и "умный" амулет со встроенным ИИ-агентом Muse.

Рыночная стоимость MGM Resorts рухнула на 11% после новостей о том, что People Inc. медиамагната Барри Диллера отозвала предложение о покупке оператора казино более чем на $18 млрд.

Цена акций PepsiCo снизилась на 1,6%, после того как компания подтвердила Reuters, что собирается повысить цены на некоторые виды чипсов с учетом инфляции. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, по информации которого PepsiCo также поднимет цены на ряд газированных напитков к концу этого года или в начале следующего.

Бумаги Darden Restaurants потеряли в цене 3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn отчитался о снижении квартальной чистой прибыли на 5,7%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,31% - до 51349,98 пункта. Лидером падения в его составе стала Walmart Inc. (-2,7%), лидером роста - Walt Disney Co. (+2%).

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,02% - до 7704,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,01% и закрылся на отметке 26939,37 пункта.