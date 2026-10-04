"Росатом" ждет в ближайшие месяцы положительного ответа Намибии по урановому проекту

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшие месяцы получить положительное решение от Намибии по урановому проекту в стране, сообщил глава компании Алексей Лихачев.

Видео с его комментарием размещено в канале корпоративного издания "Страна Росатом".

"У нас именно в этом году, в 2026 году, с начала года идут очень активные переговоры по развертыванию в провинции Омахеке большого уранового проекта с очень красивым названием "Крылья". Все необходимые заключения сделаны, выводы направлены непосредственно руководству Намибии, и мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев положительное решение будет принято, и мы сможем прийти в Намибию уже с реализацией конкретного проекта", - сказал он.

Лихачев напомнил, что компания работает над тем, чтобы прийти в урановую промышленность страны уже несколько лет. По его словам, по разным оценкам в разные годы Намибия входит в тройку-пятерку стран по объему добычи урана в мире.

По словам топ-менеджера, страну интересуют не только сотрудничество по урану, но и другие направления деятельности "Росатома", переход к научным исследованиям, неэнергическому применению атомных технологий.