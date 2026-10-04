Мониторинговый комитет ОПЕК+ осудил нападения на энергетическую инфраструктуру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье проанализировал данные о добыче странами ОПЕК+ нефти за июль и август 2026 года и отметил общее соответствие установленным квотам.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, комитет (JMMC) рассмотрел текущую рыночную ситуацию и подчеркнул важнейшую роль сделки ОПЕК+ в обеспечении стабильности мировых энергетических рынков. В этом контексте комитет подчеркнул исключительную важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергии. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения.

"Соответственно, комитет подчеркнул, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, будь то нападения на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия ОПЕК+ по поддержанию стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и мировой экономики", - говорится в пресс-релизе.

Комитет продолжит внимательно следить за рыночной ситуацией и сохраняет за собой право созывать дополнительные заседания или запрашивать проведение министерских встреч ОПЕК+, подчеркивается в сообщении. Следующее заседание, в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, запланировано на 29 ноября 2026 года. Как сообщалось, в этот же день состоится очередная полноформатная встреча министров ОПЕК+, где будут обсуждаться квоты по добыче на 2027 год.