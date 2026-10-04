Поиск

Мониторинговый комитет ОПЕК+ осудил нападения на энергетическую инфраструктуру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье проанализировал данные о добыче странами ОПЕК+ нефти за июль и август 2026 года и отметил общее соответствие установленным квотам.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, комитет (JMMC) рассмотрел текущую рыночную ситуацию и подчеркнул важнейшую роль сделки ОПЕК+ в обеспечении стабильности мировых энергетических рынков. В этом контексте комитет подчеркнул исключительную важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергии. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения.

"Соответственно, комитет подчеркнул, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, будь то нападения на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия ОПЕК+ по поддержанию стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и мировой экономики", - говорится в пресс-релизе.

Комитет продолжит внимательно следить за рыночной ситуацией и сохраняет за собой право созывать дополнительные заседания или запрашивать проведение министерских встреч ОПЕК+, подчеркивается в сообщении. Следующее заседание, в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, запланировано на 29 ноября 2026 года. Как сообщалось, в этот же день состоится очередная полноформатная встреча министров ОПЕК+, где будут обсуждаться квоты по добыче на 2027 год.

ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Семерка" ОПЕК+ решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь

"Семерка" ОПЕК+ предварительно договорилась сохранить в ноябре квоты на добычу

Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен

Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

 Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"

Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

 Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12078 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3830 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов