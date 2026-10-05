Поиск

Путин разрешил UniCredit реорганизовать Юникредит банк и разделить бизнес в РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил итальянской группе UniCredit провести реорганизацию российского дочернего банка и сделок с его акциями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

В начале мая UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности российского Юникредит банка в новое юридическое лицо с последующей продажей банка с оставшимися активами покупателю. После сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка".

Сделку планировалось закрыть в первом полугодии 2027 года, а ее реализация зависит от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в РФ и получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента РФ, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Для этого заявка должна быть подана в администрацию президента, которая в свою очередь, если сочтет нужным, направляет ее в заинтересованные ведомства.

Подписанное президентом распоряжение от 5 октября разрешает реорганизацию Юникредит банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером, а также совершение сделок по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Для совершения этих сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.

Как говорилось в сообщении UniCredit, покупатель является хорошо зарекомендовавшим себя частным инвестором в ОАЭ с давними связями с местными бизнес-кругами, в отношении которого группа провела проверки на соответствие требованиям законодательства.

Юникредит банк по итогам второго квартала 2026 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Владимир Путин UniCredit Юникредит банк ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил UniCredit реорганизовать Юникредит банк и разделить бизнес в РФ

Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

 Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход

АЕБ отметила давление на авторынок макроэкономических факторов и паузы в господдержке

В РФ с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти $180 млн наличных

Спикер СФ предложила пополнить бюджеты регионов за счет акциза на бестабачный никотин

Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты/золота в пять раз

Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

 Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12100 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов