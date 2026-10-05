Путин разрешил UniCredit реорганизовать Юникредит банк и разделить бизнес в РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил итальянской группе UniCredit провести реорганизацию российского дочернего банка и сделок с его акциями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

В начале мая UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности российского Юникредит банка в новое юридическое лицо с последующей продажей банка с оставшимися активами покупателю. После сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка".

Сделку планировалось закрыть в первом полугодии 2027 года, а ее реализация зависит от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в РФ и получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента РФ, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Для этого заявка должна быть подана в администрацию президента, которая в свою очередь, если сочтет нужным, направляет ее в заинтересованные ведомства.

Подписанное президентом распоряжение от 5 октября разрешает реорганизацию Юникредит банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером, а также совершение сделок по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Для совершения этих сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.

Как говорилось в сообщении UniCredit, покупатель является хорошо зарекомендовавшим себя частным инвестором в ОАЭ с давними связями с местными бизнес-кругами, в отношении которого группа провела проверки на соответствие требованиям законодательства.

Юникредит банк по итогам второго квартала 2026 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".