Минфин заявили о сохранении интереса российских инвесторов к активам иностранцев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские инвесторы сохраняют интерес к активам иностранных компаний, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"Интерес к иностранным активам у российских инвесторов сохраняется", - сообщил Чебесков журналистам в кулуарах форума "Сбер инвестиций".

Он подчеркнул, что конкретные сделки Минфин не комментирует.

"Мы никогда не комментируем конкретные заявления, которые нам поступают по конкретным компаниям в связи с конфиденциальностью этих заявлений, этих обращений", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, поступали ли заявки на российские активы итальянской группе UniCredit.

Он также не стал говорить, есть ли еще заявки на приобретение других российских "дочек" иностранных банков. "Мне кажется, я всё сказал. Конкретно мы не можем комментировать", - отметил Чебесков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин разрешил итальянской группе UniCredit провести реорганизацию российского дочернего банка, а также сделки с его акциями.

В начале мая группа UniCredit сообщила о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности российского Юникредит банка в новое юридическое лицо с последующей продажей банка с оставшимися активами покупателю. После сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка".