Рубль утром возобновил умеренное снижение к юаню

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль опускается после повышения во вторник.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,7415 руб. (+3,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Рубль во вторник открылся вниз к юаню, но в середине торгов стал возвращать утраченные позиции, выйдя в плюс по итогам сессии. Вероятно, спекулятивные вложения в иностранную валюту, вызванные новостью о резком увеличении ее покупок ЦБ в предстоящем месячном периоде, исчерпали себя. К тому же на локальных максимумах котировок валют к рублю многие спекулянты предпочитают зафиксировать прибыль. Поэтому рубль способен продолжить корректировать волну ослабления предыдущих трех сессий. Первой целью снижения котировок юаня может выступить промежуточная поддержка в виде локального минимума 12,685 рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть растут в среду в связи с опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана.

Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве составляет $101,58 за баррель, что на 1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,98% до $90,31 за баррель.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 17:30 по Москве. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 2 октября, на 2,09 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается также ситуация на Ближнем Востоке, в частности, продолжающиеся атаки хуситов на объекты в Саудовской Аравии.