Кудрин допустил, что автономное управление транспортом по подписке станет направлением монетизации "Яндекса"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подписная модель предоставления технологии автономного управления транспортом может стать новым направлением монетизации этой технологии для МКПАО "Яндекс", считает советник интернет-компании по корпоративному развитию и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В пятницу "Яндекс" сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с ритейлером "Магнит" и логистической компанией ITECO, по которому компании в 2028-2030 гг могут закупить более 2 тыс. автономных тягачей для перевозки грузов.

"Магнит" планирует использовать роботраки для перевозок между распределительными центрами. ITECO внедрение роботраков поможет повысить эффективность управления грузопотоками на магистральных направлениях.

"В рамках партнерств "Яндекс" впервые запустит модель предоставления технологии автономного управления по подписке. ITECO и "Магнит" смогут покупать тягачи, оснащенные набором сенсоров для автономного движения, а использование технологии управления автономным флотом оплачивать отдельно. "Яндекс" рассматривает тарификацию за каждый километр автономного движения или за время использования технологии - выбор будет зависеть от задач заказчика", - отмечает интернет-компания в своем релизе.

Комментируя соглашение, Кудрин в соцсетях указал, что подобный формат сотрудничества является заявкой на коммерческое масштабирование технологии.

"Если планы реализуются, это может заметно изменить грузоперевозки. А подписка на автономное управление может стать для "Яндекса" новым направлением монетизации технологии", - подчеркнул он.

Сейчас собственный коммерческий флот "Яндекса" насчитывает 27 роботраков, до конца 2026 года он пополнится еще 70 машинами. Роботраки выполняют рейсы для партнеров по трассам М-4 "Дон", М-11 "Нева" и ЦКАД.