Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно растет в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию, а также на фоне подорожавшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent утром поднялся к $101,4 за баррель).

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2334,58 пункта (+0,3%), индекс РТС - 858,04 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКБ (+2,9%), "ИКС 5" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), но просели бумаги "НЛМК" (-1,3%), ВТБ (-0,8%), "ММК" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составляет 85,7116 руб. (+78,07 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,5%), "ВК" (-0,4%), "Русала" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что продолжает работать над разрешением конфликта на Украине, и урегулирование приближается. "Мы пока еще не завершили (конфликт - ИФ) между Россией и Украиной. Я работаю над этим. (...) Это довольно скоро произойдет. (...) Верите или нет, но оно (урегулирование конфликта - ИФ) действительно все ближе", - сказал Трамп на мероприятии в Мэриленде. Президент вновь подчеркнул, что лично "завершил восемь войн".

Кроме того, Трамп заявил, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "У меня запланирован телефонный разговор. Он пройдет очень скоро", - сказал он журналистам в Мэриленде.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций оказали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, а основной задачей остается завершение конфликта. Эти заявления участники рынка могут воспринимать как умеренно позитивный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования. В то же время дальнейший рост сдерживают слова Рубио о том, что текущая ситуация вокруг Украины пока развивается не в направлении завершения конфликта, что указывает на сохранение высокой геополитической неопределенности.

В случае дальнейшего улучшения настроений на рынке индекс МосБиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает аналитик.

Фондовые индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,6%, при этом обновили исторические максимумы S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+0,5%).

Поддержку рынку оказало снижение доходностей американских гособлигаций (ранее достигавших многолетних максимумов) и цен на нефть. Это ослабило опасения, беспокоившие инвесторов в последние недели, и позволило им переключить свое внимание на приближающийся сезон квартальной отчетности.

Аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Трейдеры сейчас оценивают всего в 19% вероятность того, что Федеральная резервная система понизит базовую ставку на заседании в этом месяце, согласно инструменту FedWatch. Неделей ранее показатель составлял почти 51%.

В Азии в среду наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне угрозы урагана в США, в начале недели котировки снижались на сигналах роста поставок с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в среду составила $101,4 за баррель (+0,8% и +0,3% во вторник), цена ноябрьского фьючерса на WTI - $90,16 за баррель (+0,8% и +0,01% накануне).

Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Внимание рынка в среду также направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 2 октября, на 2,09 млн баррелей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что экспорт нефти из стран региона Персидского залива (без учета Ирана) в сентябре достиг 81% от уровней, наблюдавшихся до начала американо-иранского конфликта. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", пострадавшему от атак беспилотников в сентябре, достигли 5,8 млн баррелей в сутки.