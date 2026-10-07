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ГТЛК утвердила решение о смене "прописки" с ЯНАО на Новгородскую область

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение о смене адреса регистрации с Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) на Великий Новгород (Новгородская область), говорится в ЕГРЮЛ.

Данные сведения внесены в ЕГРЮЛ 6 октября.

Ранее о том, что ГТЛК будет перерегистрирована на территории Новгородской области, сообщал губернатор региона Александр Дронов.

По его словам, это позволит "в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты", такие как памятник "Тысячелетие России", звонница Софийского собора и две церкви XIV века - Церковь Спаса на Ковалеве и Церковь Успения на Волотовом поле.

ГТЛК зарегистрирована в городе Салехарде с февраля 2015 года, а до этого - в Москве.

До смены регистрации, в 2014 году, ГТЛК и правительство ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве в области развития транспортной инфраструктуры округа, лизинга транспортных средств и дорожно-строительной техники.

ГТЛК - лизинговая компания, специализирующаяся на корпоративных сегментах: железнодорожная техника, морские и речные суда, авиационный транспорт. Крупнейшим акционером компании, с долей 63,86%, является ВЭБ.РФ. Еще 30,16% принадлежат государству в лице Минфина (эта доля находится в доверительном управлении ВЭБа), 5,98% - в лице Минтранса.

ГТЛК Великий Новгород Салехард
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