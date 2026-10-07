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Условия аукциона на Южно-Вишерский участок позволяют участвовать только "Уралкалию" с иностранным партнером

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Условия аукциона на Южно-Вишерский участок Верхнекамского месторождения калийных солей позволяют участвовать в нем только компаниям с опытом производства хлористого калия более 20 лет, распоряжение о спецусловиях аукциона на право пользования недрами участка для разведки и добычи опубликовано на официальном портале правовой информации.

Для участия в нем требуется соглашение о совместной разработке с иностранным инвестором из дружественных стран.

В России два действующих производителя хлористого калия - "Уралкалий" и "ЕвроХим", но под условия аукциона подпадает только "Уралкалий", так как "ЕвроХим" запустил первый калийный ГОК в 2018 году.

Южно-Вишерский участок калийных и калийно-магниевых солей расположен в Пермском крае, вблизи действующих активов "Уралкалия". Балансовые запасы сильвинита на участке по категории С2 составляют 3,6 млрд тонн, в том числе хлорида калия (KCl) - 881,1 млн тонн и оксида калия (K2O) - 556,7 млн тонн.

Аукцион на Южно-Вишерский участок стоит в плане Роснедр на 2026 год.

"Интерфакс" направил запросы в "Уралкалий" и Роснедра.

Уралкалий ЕвроХим Верхнекамское месторождение Пермский край
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