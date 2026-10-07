Сбер не откажется от отделений на фоне перехода населения на цифровые сервисы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не собирается отказываться от отделений, несмотря на рост спроса населения на цифровые сервисы, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы должны следовать за клиентом. Мы должны ему предлагать настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться неким новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайновую инфраструктуру. Это не означает, что мы не должны её совершенствовать, чем мы сейчас и занимаемся тоже. Наши отделения очень большие изменения претерпевают. Но очевидно, тренд такой, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы", - сообщил Греф на форуме "Цифровые решения".

Он отметил, что Сбербанк учел прошлые ошибки и не стремится форсировать переход граждан в цифру.

"Мы допускали ошибки в своей практике. Мы считали, что наличие цифровых сервисов настолько удобно, что нужно отменить выпуск сберкнижек. Что мы и сделали. Но мы получили такую негативную реакцию от наших клиентов, что это послужило профилактикой. Уже больше чем 10 лет мы больше такие инновации не делаем, то есть это такой достаточно резкий и радикальный шаг. Люди это не оценивают", - подчеркнул Греф.

По его мнению, любое навязывание услуг и сервисов вызывает отторжение.

"В отношениях с клиентами мы стараемся руководствоваться именно этой логикой: создавать такие сервисы, которые были бы близки сердцу человека, и тогда он сам туда придёт. Пока не придёт, мы будем в офлайне и будем совершенствовать этот офлайн с тем, чтобы люди могли из этого формата тоже извлекать максимум пользы", - подчеркнул глава Сбербанка.