ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил без изменения список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), следует из сообщения на сайте регулятора.

Список по-прежнему состоит из 12 банков и включает: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк "ДОМ.РФ".

На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

ЦБ в прошлом году представил новую методику определения СЗКО, которая будет учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Регулятор планирует распределять крупнейшие банки по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что на горизонте 2-3 лет в число СЗКО могут войти дочерние банки маркетплейсов, учитывая их масштабы на рынке платежей и встроенность в экосистему материнских компаний.

Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планировал начать в 2027 году, а ориентировочно с 2028 года - в течение нескольких лет вводить дифференцированные надбавки.