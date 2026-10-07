Поиск

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил без изменения список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), следует из сообщения на сайте регулятора.

Список по-прежнему состоит из 12 банков и включает: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк "ДОМ.РФ".

На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

ЦБ в прошлом году представил новую методику определения СЗКО, которая будет учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Регулятор планирует распределять крупнейшие банки по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что на горизонте 2-3 лет в число СЗКО могут войти дочерние банки маркетплейсов, учитывая их масштабы на рынке платежей и встроенность в экосистему материнских компаний.

Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планировал начать в 2027 году, а ориентировочно с 2028 года - в течение нескольких лет вводить дифференцированные надбавки.

ЦБ РФ Альфа-банк Сбербанк Россельхозбанк Газпромбанк Московский кредитный банк Т-Банк ПСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

 Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

ГТЛК утвердила решение о смене "прописки" с ЯНАО на Новгородскую область

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

 Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

США ухудшили прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 г. до 1,97 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $96,3

ЦБ РФ выдал Сберу, ВТБ и другим игрокам лицензии для допуска к крипторынку

Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%

Кабмин поддержал проект об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов в РФ

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12142 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов