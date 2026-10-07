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Brent остается в плюсе и торгуется у $101,93 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в плюсе в среду на фоне сохраняющихся опасений в отношении перспектив поставок из стран Персидского залива в условиях продолжающегося ближневосточного конфликта.

К 14:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,35 (1,34%) до $101,93 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,55 (0,61%), до $89,99 за баррель.

Рынок, вероятно, продолжит нервно реагировать на любые угрозы возникновения проблем с поставками, отмечают экономисты ING. По их словам, риски перебоев экспорта из стран Ближнего Востока остаются вполне реальными, поскольку атаки на суда продолжаются.

Инвесторам не хватает уверенности, что увеличение поставок и экспорта с Ближнего Востока будет устойчивым, говорит аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", пострадавшему от атак беспилотников в сентябре, выросли и достигли 5,8 млн баррелей в сутки.

По данным Vitol, в последние 7-10 дней танкеры вывозили с Ближнего Востока нефть в объеме порядка 12 млн баррелей в сутки (б/с) и 2 млн б/с нефтепродуктов.

Советник Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Нагди заявил, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают опасения сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана. Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Рынок ждет данных Минэнерго США о динамике запасов энергоносителей в стране. По оценке Американского института нефти (API) запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2,09 млн баррелей.

API Brent WTI Иран США Минэнерго Vitol
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